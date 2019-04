FLSmidth får stor mineordre på over 375 mio kr i Australien

Den danske ingeniørkoncern FLSmidth har fået en stor ordre på udstyr til Rio Tintos jernmalmmine Koodaideri i Australien.



Det oplyser FLSmidth i en fondsbørsmeddelelse tirsdag middag.



Kontraktens nøjagtige værdi oplyses ikke, men FLSmidth kan meddele, at den er større end 80 mio. australske dollar svarende til cirka 375 mio. kr. Ordren indregnes i FLSmidths regnskab for andet kvartal.



Ordren omfatter såvel produkter som viden, som ifølge FLSmidth vil bidrage til udvikling af Koodaidere-minen, som bliver Rio Tintos mest avancerede.



"Rio Tinto vil for første gang anvende smart teknologi til at forbinde samtlige komponenter i værdikæden i selskabets minedrift. Udstyret vil blive projekteret af FLSmidth i henhold til de nyeste australske standarder og med et indbygget smart 3D-design og en lang række avancerede tekniske løsninger," anfører FLSmidth.



Etableringen af minen sættes i gang i år, og i 2021 vil den første malm blive leveret fra minen, der får en produktionskapacitet på 43 mio. ton jernmalm om året.



/ritzau/FINANS