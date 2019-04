SAS-formand prøver at kalde piloter tilbage til forhandlinger

Bestyrelsesformanden for SAS, Carsten Dilling, kommer nu efter fem dages pilotstrejke med en stærk appel til piloterne om at komme tilbage til forhandlingsbordet - og det gerne lige nu. "SAS står stærkt i en benhård luftfartsbranche. Vores position...

