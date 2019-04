General Electric leverer bedre end ventet - Renewable giver minus

Den amerikanske industrigigant General Electric leverede et overskud i første kvartal, der samlet var bedre end ventet.



Den ordinære indtjening per aktie blev 14 cent mod forventninger ifølge Bloomberg News om 9 cent. Den tilsvarende indtjening var 15 cent i første kvartal sidste år.



Omsætningen landede på 27,3 mia. dollar mod ventet 27,1 mia. dollar og 27,8 mia. dollar i første kvartal 2018.



Selskabet fastholder udsigterne for hele året.



GE oplyser også, at selskabets free cash flow fra industridelen blev negativ med 1,22 mia. dollar. Der var forventninger på Wall Street om negative 2,9 mia. dollar, skriver Bloomberg. Sidste år var cash flowet minus 1,76 mia. dollar.



Underskud i Renewable Energy



Inden for "Renewable Energy", hvor vindmøller udgør størstedelen af forretningen, måtte selskabet trods uændret omsætning se indtjeningen falde og kvartalet give underskud. Ordreindgangen var uændret i forhold til samme periode sidste år.



GE havde i sin vedvarende energidivision en omsætning i årets første tre måneder 1604 mio. dollar mod 1646 mio. dollar i første kvartal 2018.



Resultatet i divisionen dalede og et overskud på 77 mio. dollar i første kvartal sidste år blev skiftet ud med et underskud på 162 mio. dollar i første kvartal i år.



Ordreindgangen gjorde heller det store væsen af sig. Den blev i kvartalet 2448 mio. dollar mod 2423 mio. dollar i samme kvartal sidste år.



GE-aktien stiger i formarkedet 6,2 pct. til 9,73 dollar efter en stigning i den ordinære handel mandag på 1,7 pct.



/ritzau/FINANS