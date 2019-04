Pfizer tjener mere end ventet i første kvartal

Den amerikanske medicinalgigant Pfizer, der blandt andet er kendt for at stå bag kolesterolpillen Lipitor og Viagra-pillen, klarede sig bedre i årets første kvartal end ventet.



Omsætningen voksede i årets første tre måneder til 13,12 mia. dollar fra 12,91 mia. dollar i samme periode sidste år, og der var også fremgang i den ordinære indtjening, der steg til 0,85 dollar per aktie fra 0,75 dollar per aktie.



Det ramte samtidig også over forventningerne blandt analytikerne, der ventede en indtjening på 0,76 dollar per aktie, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



I det amerikanske formarked stiger Pfizer-aktien 1 pct. tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS