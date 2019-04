Strejke fører til over 500 SAS-aflysninger onsdag

SAS aflyser 504 afgange onsdag som følge af strejken blandt selskabets piloter. Det påvirker omkring 47.600 passagerer, oplyser SAS i en pressemeddelelse. Strejken begyndte fredag 26. april, da SAS-piloterne i Danmark, Sverige og Norge ikke kunne blive enige med ledelsen om nye overenskomster. Parterne har endnu ikke startet nye forhandlinger. Onsdag vil strejken have ført over 3300 aflysninger med sig, hvilket samlet har berørt 327.000 passagerer. /ritzau/

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni.