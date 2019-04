Efter langt sejt træk: Ørsted beslutter sig for at opføre gigaprojekt i Taiwan

Projektet har bølget frem og tilbage og været udskudt af politisk urolighed og usikkerhed om indfødningstariffer. Men nu har den danske energigigant Ørsted endegyldigt besluttet sig for at opføre de enorme havvindmølleparker Changhua 1 og 2a i Taiwan. Det...

Eksklusivt for kunder

Vil du have hjælp af de bedste eksperter til at lære at afkode markedets tendenser? Vil du vide mere om risikospredning og porteføljeoptimering? Så kom til Børsens Privatinvestorkonference 23. maj eller 11 juni. Tilmeld dig