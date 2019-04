SAS-piloterne fortsætter kampen om højere løn og bedre arbejdsforhold

SAS-piloterne strejker på femte dag og er stadig utilfredse med arbejdsforholdene i overenskomsten. Den ellers fortrolige overenskomst har Berlingske Business fået et indblik i.Selv om SAS-piloterne har flere goder, som de fleste danskere ville være misundelige over, fortsætter piloterne strejken. Særligt områderne løn og arbejdsforhold skiller vandene mellem de to parter. - Vi har tilbudt vores pilotforening flere attraktive løsninger. Dem har de blankt afvist, siger Mariam Skovfoged, der er SAS' danske pressechef, til Berlingske Business.Piloterne vil blandt andet gerne have mere forudsigelighed i forhold til vagtplanen, så de i længere tid i forvejen ved, hvornår de skal afsted. Lønnen vil de også gerne have op, specielt efter at SAS i 2018 for fjerde år i træk præsenterede et overskud.Ifølge Berlingske står der blandt andet i den nuværende overenskomst, at når en pilot skal overnatte ude, skal SAS sørge for et selvstændigt hotelværelse svarende til minimum fire stjerner med både fitness-center og wifi samt beliggende i et bymiljø. SAS-piloternes løn er også gennemsnitligt højere end hos eksempelvis konkurrenten Norwegian, selv om startlønnen er lavere hos SAS./ritzau/FINANS