Samsungs overskud tager stort dyk i første kvartal

Verdens største producent af smartphones og hukommelseschips, Samsung Electronics, havde i første kvartal et stort dyk i sit overskud sammenlignet med året før.



Det fremgår af kvartalstal offentliggjort tirsdag ifølge Reuters og AFP.



Nettooverskuddet faldt med næsten 57 pct. til 5,04 bio. won (28,7 mia. kroner) i de tre måneder.



Nedgangen forklares med især faldende priser på hukommelseschips, oplyser selskabet.



Overskuddet er Samsungs laveste siden tredje kvartal 2016.



Koncernen har de seneste år haft en rekordhøj indtjening, men billedet er ved at ændre sig, fordi en lavere efterspørgsel på hukommelseschips og et større udbud presser priserne.



Det ventes først at ændre sig en smule i anden halvdel af 2019, oplyser Samsung.



Chips fra Samsung kan findes i mobiltelefoner fra stort set alle verdens førende producenter, inklusive Apple.



Processorchips og hukommelseschips udgør over 70 pct. af Samsungs samlede overskud.



Også den globale konkurrence på markedet for smartphones er skærpet. Især fra det kinesiske Huawei, der i 2017 overhalede Apple og nu er nummer to efter Samsung.



Driftsoverskuddet i Samsungs mobildivision var i første kvartal 40 pct. lavere end året før.



Samsung håber at få sat skub i divisionens indtjening med sin nyeste smartphone, Galaxy Fold.



Men optakten har været alt andet end god, fordi der har været problemer med apparatets foldeskærm.



I sidste uge valgte Samsung derfor at udskyde lanceringen af Galaxy Fold på ubestemt tid.



/ritzau/