Endnu en stor børsnotering på vej i USA

Børsnoteringerne har i USA fået godt fart i år, hvor Levi Strauss & Co. og samkørselstjenesten Lyft allerede har hentet milliarder, hvor årets helt store navn Uber ventes noteret inden for kort tid, og mandag meldte endnu en kandidat sig i feltet.



Det er Wework, der tilbyder kontorfællesskaber over alt på kloden, som mandag har indsendt en fortrolig ansøgning om at blive børsnoteret til de amerikanske børsmyndigheder, U.S. Securities and Exchange Commission.



Wework rejste så sent som i januar 1 mia. dollar fra den japanske investeringsfond Softbank, og ved den lejlighed prissatte det selskabet, som fortsat drives med underskud, til 47 mia. dollar. Softbank benyttede sig dog ikke af lejligheden til at tage en markant større ejerandel i Wework, da fonden havde ret til at tegne aktier for op mod 16 mia. dollar. Siden grundlæggelsen i 2010 har Wework rejst 12 mia. dollar fra investorerne.



Wework fik i 2018 et nettounderskud på 1,93 mia. dollar med en omsætning på 1,82 mia. dollar. Hullet i kassen skyldes, at selskabet ekspanderer kraftigt.



Lyft har efter sin notering i slutningen af marts en markedsværdi på 17,3 mia. dollar. Aktien er siden noteringen faldet fra udbudskursen i 72 dollar til 60,59 dollar.



Levis har samlet værdi af 9,1 mia. dollar. Aktien ligger i kurs 23,19 mod udbudskursen på 17 dollar i marts.



Uber er i færd med sit roadshow, men har indikeret en udbudskurs i intervallet 44 til 50 dollar per aktie, hvilket vil vurdere selskabet til op mod 90 mia. dollar. Tidligere i år talte eksperterne om en værdi ved børsnoteringen på op mod 120 mia. dollar.



