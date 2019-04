Google-ejer straffes efter regnskab - dropper fra rekordniveauet

Ejeren af Google, der er verdens mest besøgte søgemaskine, Alphabet, skuffede mandag efter markedets lukning investorerne med sit regnskab for første kvartal. Omsætningen var nemlig cirka 0,5 mia. dollar under det ventede, og det betød en noget ringere bundlinje end spået.



Aktien falder på den baggrund i mandagens eftermarked med 7,1 pct. Alphabet lukkede ellers i ordinær handel i rekord efter et plus på 1,5 pct. til 1296,20 dollar per aktie.



Googles moderselskab fik i første kvartal en omsætning på 29,48 mia. dollar mod ventede 30,04 mia. dollar, når der justeres for udgifter til trafikkøb, mens det justerede overskud landede på 9,50 dollar per aktie mod konsensus på 13,10 dollar, ifølge Bloomberg News.



Bruttoomsætningen blev i perioden på 36,3 mia. dollar mod 31,1 mia. dollar i første kvartal af 2018, mens omkostningerne til trafikindkøb voksede fra 13,5 til 16,0 mia. dollar, hvilket altså fik nettoomsætningen ned i de 20,48 mia. dollar.



Underliggende viser regnskabet, at Alphabets annonceindtægter steg med 15 pct. til 30,72 mia. dollar, men det var en opbremsning i forhold til fremgangen på 24 pct. året før. Den udvikling står ifølge Bloomberg News i kontrast til Facebook, som i samme perioden så sine indtægter vokse 26 pct.



Alphabets finansdirektør, Ruth Porat, peger over for Bloomberg News på, at en af udfordringerne i kvartalet har været valutakursudviklingen med den styrkede dollar, som har påvirket det internationale salg negativt. I en telekonference mandag aften fremhævede Porat også, at forandringer i Youtube havde påvirket klik-indtægterne derfra.



Porat er dog fokuseret på, at Alphabet og dets digitale konkurrenter har et stort potentiale foran sig.



"Næsten halvdelen af reklamebudgetterne i USA er brugt offline, 90 pct. af handelen i USA er offline, og vi er fokuserede på at spille en stor rolle i den del," sagde hun til Bloomberg News.



Alphabet er dog udfordret af, at flere og flere forbrugere ikke længere søger efter varer på nettet via, men i stigende grad søger direkte på eksempelvis Amazons handelsplatform. Og netop Amazon oplever stigende indtægter fra annoncer. Af samme grund har Google også øget sin satsning på handel med varer.



Driftsresultatet endte i første kvartal på 6,6 mia. dollar mod 7,6 mia. dollar for et år siden. Sidste år havde Googles moderselskab øvrige indtægter på 2,9 mia. dollar i kvartalet, mens det faldt til 1,5 mia. dollar i år, og derfor landede nettooverskuddet på 6,7 mia. dollar mod 9,4 mia. dollar i 2018.



En af årsagerne til det faldende resultat er også EU-Kommissionens bøde på 1,7 mia. dollar, som er blevet pålagt Google for brud på konkurrencereglerne.



Det justerede nettoresultat, det vil sige bundlinjen for de fortsættende forretninger, blev i perioden på 10,53 mia. dollar mod ventede 9,46 mia. dollar, mens det justerede driftsresultat, målt på EBITDA, landede på 13,69 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 13,46 mia. dollar.



/ritzau/FINANS