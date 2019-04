Novos topchef klar med ny miljøsatsning

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisk, som er Danmarks mest værdifulde selskab med en markedsværdi på næsten 800 mia. kr., er på vej med en stor miljøsatsning, som skal reducere koncernens miljømæssige aftryk markant.



Det skriver Finans.



"Vi har sat os en aspiration, der hedder, at vi ikke vil have en negativ miljøpåvirkning. Det konkrete mål lyder på, at vi i 2030 skal være CO2-neutrale i hele vores drift, hvilket udover vores produktion inkluderer alt fra kontorer, transport, laboratorier etc.," lyder det fra Lars Fruergaard Jørgensen, administrerende direktør koncernen, til Finans.



Novo Nordisk har netop indgået et partnerskab om en stort solcelleanlæg i USA, og med det på plads, vil koncernens fabrikker til starten af næste år allesammen anvende vedvarende energi. Derved er medicinalkoncernens 2020-plan på miljøområdet nået.



Udover CO2 påvirker Novo dog også miljøet på en række andre områder, herunder bruger koncernen store mængder vand i sin produktion af lægemidler, ligesom selskabets leveringsenheder, de såkaldte devices, som patienterne benytter til at indgive medicinen, produceres i plastik.



"Vi bruger også mange råvarer, og der stræber vi efter at bruge genanvendelige råvarer - både det vi får ind, og det vi har tilovers," siger topchefen.



Han erkender, at miljøsatsninger betyder øgede omkostninger i starten, men peger samtidig på at Novo Nordisk i forbindelse med sin deltagelse i Horns Rev ganske vist betalte en dyrere pris for strømmen, men med sideløbende indsats sparede på strømmen, og sidenhen er prisen på elektriciteten faldet, så selskabet nu sparer penge.



Novos topchef fremhæver, at selskabet sidste gang blot gav sig selv fem år til at nå målet, og at selskabet også denne gang har en relativt set kort deadline.



"2030 er et stykke væk, men man er nødt til at forstå, at det er inden for de kommende to til tre år, at beslutningerne skal træffes, hvis vi skal have en chance for at nå det," forklarer Lars Fruergaard Jørgensen til Finans.



/ritzau/FINANS