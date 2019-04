Ejeren af Google, der er verdens mest besøgte søgemaskine, Alphabet, skuffede mandag efter markedets lukning investorerne med sit regnskab for første kvartal. Omsætningen var nemlig et hak under ventede, og det betød en noget ringere bundlinje end spået.



Aktien falder på den baggrund i mandagens eftermarked med 2,7 pct.



Googles moderselskab fik i første kvartal en omsætning på 29,48 mia. dollar mod ventede 30,04 mia. dollar, mens det justerede overskud landede på 9,50 dollar per aktie mod konsensus på 13,10 dollar, ifølge Bloomberg News.



/ritzau/FINANS