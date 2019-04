Canadiske Restaurant Brands International, som blandt andet ejer burgerkæden Burger King, skuffede investorerne med tallene for første kvartal, og aktien falder derfor tilbage mandag med 1,5 pct.



Årsagen til skuffelsen er en uventet tilbagegang i salget hos Tim Hortons, en anden fast food-kæde med fokus på kaffe og donuts, hvor det sammenlignelige salg gik tilbage med 0,6 pct. mod en ventet fremgang, ifølge Consensus Metrix, på 1,9 pct.



Burger King klarede sig derimod bedre med en underliggende vækst på 2,2 pct. mod ventede 1,8 pct.



Restaurant Brands International kom gennem perioden med et justeret overskud per aktie på 55 cent, mens omsætningen landede på 1,27 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 58 cent og en omsætning på 1,27 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 255 mio. dollar mod ventede 270 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 500 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 512 mio. dollar.



Tim Hortons er opkaldt efter stifteren Miles Gilbert "Tim" Horton, der blandt andet spillede ishockey i NHL-ligaen i 24 sæsoner, herunder for Toronto Maple Leafs og New York Rangers.



Restaurant Brands International åbnede ganske vist kun tre nye Tim Hortons-restauranter i årets første tre måneder, men koncernen planlægger at åbne mere end 1500 restauranter det næste årti i Kina.



/ritzau/FINANS