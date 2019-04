Novozymes har mandag indgået en aftale om at købe egne aktier for godt 231 mio. kr. af Novo Holding A/S.



Det skriver selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



Aftalen betyder, at Novozymes køber i alt 765.000 B-aktier af Novo Holding A/S for kr. 302,39 per aktie. Den samlede pris er derfor på kr. 231.328.350.



Efter salget af aktierne ejer Novo Holding A/S 53.743.600 A-aktier og 21.226.400 B-aktier i Novozymes, hvilket svarer til 25,8 pct. af aktiekapitalen og 72,1 pct. af stemmerne.



/ritzau/FINANS