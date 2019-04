Tivoli henter tidligere vicedirektør hjem for at sikre en god udvikling fremadrettet

Danmarks største turistattraktion henter deres tidligere vicedirektør hjem, men denne gang får Andreas Veilstrup Andersen lov at blive direktør, da Tivoli har oprettet en ny direktørstilling til ham.



"Vi er i den meget heldige situation i Tivoli, at det går godt. Og når det går godt, skal man kende sin besøgelsestid, så man skal være åben over for at kunne udvikle endnu mere. Det er faktisk derfor, vi henter

ham hjem," siger Lars Liebs, adm. direktør for Tivoli.



Andreas Veilstrup Andersen får det samlede ansvar for gæstens oplevelse og den daglige drift af Tivoli. Derudover indtræder han i direktionen.



"Ved hans ansættelse bliver der frigivet nogle ressourcer. Så er der nogen af os andre, der kan bruge lidt mere tid på at finde ud af, hvordan vi kan udvikle Tivoli fremadrettet. Digitalt og mange andre områder," siger Lars Liebst, som ikke vil kommentere yderligere på denne udvikling.



Hjem til Danmarks største turistattraktion

Tivoli er i dag Danmarks største attraktion med knap 5 mio. gæster i 2018. Cirka 1/3 del af gæsterne er turister. Den kommende direktør ser frem til at vende tilbage til Danmark.



"Jeg glæder mig meget til opgaven, og jeg glæder mig meget til at komme hjem. Tivoli har en speciel plads i den internationale forlystelsesbranche – men også en helt speciel plads i mit hjerte," siger Andreas Veilstrup Andersen.



Siden han i 2008 forlod sin stilling som vicedirektør i Tivoli, har han været direktør hos den internationale brancheorganisation for forlystelsesparker, International Association of Amusement Parks & Attractions (IAAPA), på deres Europakontor i Bruxelles. I 2011 blev han ansat som CEO for Liseberg i Gøteborg. Han fortsatte samtidig sit foreningsarbejde hos IAAPA og var i perioden 2017 til 2018 formand for IAAPA's globale bestyrelse.

Men om han kommer til at stryge helt til top i Tivoli, er endnu ikke til at vide.



Er Andreas Veilstrup Andersen ved at blive kørt i stilling til at overtage din stilling på længere sigt?

"Det må du ikke spørge mig om, det må du spørge min formand om. Men Andreas er jo en dygtig mand. Det er jo derfor, vi henter ham ind, men jeg har ikke tænkt mig at gå i dag eller i morgen," siger Lars Liebst.