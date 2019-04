SAS nægter børn at flyve alene under pilotstrejke

Relateret indhold Artikler

SAS i Norge nægter børn at rejse alene, så længe pilotstrejken varer.



Det skriver det norske nyhedsbureauet NTB.



Kommunikationschef i SAS Norge, Knut Morten Johansen, fortæller, at den nye regel trådte i kraft allerede fredag.



"De børn, der mødte op i lufthavnen, fik at vide, at de ikke kunne rejse alene. Det vil ikke være muligt at bestille rejser til børn, der rejser alene, så længe strejken er i gang," siger Knut Morten Johansen til avisen Bergens Tidende.



De børn, der er rejst alene afsted før regelændringen og som nu skal flyve hjem igen, er nødt til at finde andre flyselskaber at rejse med.



"Vi beklager meget, men samtidig håber jeg på forståelse for, at det er en ekstrem situation. 280.000 passagerer er ramt af strejken," siger Knut Morten Johansen fra SAS.



Børn kan rejse alene med SAS, efter at de er fyldt fem år. Ifølge Bergens Tidende rejser 500-800 børn alene med SAS over en weekend.



1213 SAS-flyvninger er mandag og tirsdag aflyst på grund af pilotstrejken i Norge, Sverige og Danmark.



Det rammer op mod 110.000 passagerer i Norden.



Aflysningerne kommer, som følge af at selskabets skandinaviske piloter har nedlagt arbejdet. Og det er de afgange, hvor der skulle have været en dansk, svensk eller norsk pilot i cockpittet, der bliver aflyst.



Forhandlingerne mellem piloterne og SAS brød sammen natten til fredag, og siden har SAS måtte aflyse 2802 afgange.



Stridens kerne mellem de skandinaviske piloter og SAS er løn og arbejdstid.



Blandt andet ønsker piloterne en større grad af forudsigelighed, når det kommer til, hvornår de skal arbejde.



En stor del af piloterne kender i dag kun deres arbejdstid 14 dage frem i tiden. Og i værste fald kan piloterne ifølge Dansk Pilotforening risikere at skulle arbejde syv weekender i træk.



Ifølge SAS strejker i alt 1409 piloter, og strejken har med de seneste aflysninger ramt 279.334 passagerer.



/ritzau/