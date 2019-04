SAS aflyser over 1200 fly mandag og tirsdag: 110.000 passagerer rammes - Ingen nye forhandlinger aftalt

(Opdateret med flere tal og kommentarer flere gange, senest kl. 14.30) SAS aflyser på grund af pilotstrejken over 1200 fly mandag og tirsdag. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.



I følge meddelelsen aflyses 667 fly i Skandinavien mandag og 546 fly tirsdag. Det berører henholdsvis 61.000 og 49.000 passagerer de to dage.



SAS beklager dybt, at kunderne rammes af den aktuelle pilotstrejke, hedder det.



"Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vore rejsende. Vi stræber efter at nå en løsning snarest muligt for at minimere antallet af kunder, der berøres," hedder det.



Strejken blandt SAS-piloterne brød ud natten til fredag, og siden er der aflyst over 2800 afgange.



I følge SAS vil aflysningerne fra fredag til og med tirsdag ialt berøre over 275.000 passagerer. Alene i dag er 587 afgange aflyst, og det berører omkring 64.000 passagerer.



Dansk Pilotforening mødes, i følge Ritzau, i dag med sine medlemmer for at orientere dem om, hvordan forhandlingerne med SAS går, og hvordan de skal forholde sig under konflikten.



Lignende møder holdes i Sverige og Norge.



Der er ikke aftalt nye møder mellem parterne.



Striden handler om arbejdstid, weekendarbejde - og længere horisont i vagtplanlægningen, så piloterne kender deres vagtplan længere tid frem - samt løn. Piloterne har krævet 13-procents lønstigning, men parterne står meget langt fra hinanden.



Ikke et 8-16 job



"Vi ønsker en forsvarlig og fornuftig aftale. Vi har lagt flere tilbud til piloterne på bordet, men alt er blevet afvist. Vi forsøger naturligvis at lave vagtplaner med lang forudsigelighed. Men det er altså også vigtigt at vi kan flyve, når vores kunder vil. Og at være pilot er ikke et 8-16 job," siger Mariam Skovfoged, SAS Danmark til Børsen.



Det har endnu ikke dag været muligt at få kontakt til den danske pilotforenings top. Fredag, da forhandlingerne var brudt sammen, sagde næstformand i Dansk Pilotforening Henrik Thyregod foran Forligsinstitutionen, i følge Ritzau:



"Vi forventer, at man kan få samme tjenestevilkår som andre lavprisselskaber. SAS skal ikke være det ringeste sted at arbejde som pilot. Vi har ikke urimelige krav, men rimelige krav. Og vi har forsøgt at finde en løsning med SAS."



1 mio. i løn



Branchedirektør Michael Svane, brancheforeningen Dansk Luftfart under DI, der SAS Danmarks organisation, slår i en kommentar fast, at de nuværende strejker i SAS sker på en baggrund, hvor den internationale konkurrence i luftfarten er hårdere end nogensinde.



"Konkurrencen i lufthavnsbranchen er hård. Vi ser, at flyselskaberne både i Danmark og resten af verden har et konstant fokus på at nedbringe deres omkostninger. Hele den dansk luftfart er under et alvorligt pres. Det er simpelthen ikke muligt at drive et selskab, hvor særlige grupper af medarbejdere har en lønudvikling, som ligger langt over, hvad der gælder for resten af samfundet. Og den strejke, vi ser nu, gør kun situationen vanskeligere," siger Michael Svane.



Det har været fremme, at en dansk SAS-pilot i snit får 995.000 kr. om året - eksklusiv pension og diverse tillæg.



Stor betydning for dansk økonomi



Michael Svane peger iøvrigt også på, at SAS og dansk luftfart spiller en stor rolle for dansk økonomi og tusindvis af arbejdspladser.



"Det har enorm stor betydning for Danmark, at vi har en stærk lufthavn og et centralt luftfartsselskab som SAS som en hub til resten af verden, så der er rigtig meget på spil. Vi håber på, at der kan findes en løsning for piloterne – på samme måde, som er der indgået aftaler med de andre medarbejdergrupper i SAS," siger Michael Svane.