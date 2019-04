SAS aflyser over 1200 fly mandag og tirsdag: 110.000 passagerer rammes

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer SAS

(Opdateret med flere tal) SAS aflyser på grund af pilotstrejken over 1200 fly mandag og tirsdag. Det oplyser selskaber i en pressemeddelelse.



I følge meddelelsen aflyses 667 fly i Skandinavien mandag og 546 fly tirsdag. Det berører henholdsvis 61.000 og 49.000 passagerer de to dage.



SAS beklager dybt, at kunderne rammes af den aktuelle pilotstrejke, hedder det.



"Vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vore rejsende. Vi stræber efter at nå en løsning snarest muligt for at minimere antallet af kunder, der berøres," hedder det.



Strejken blandt SAS-piloterne brød ud natten til fredag, og siden er der aflyst over 2800 afgange.



I følge SAS vil aflysningerne fra fredag til og med tirsdag ialt berøre over 275.000 passagerer. Alene i dag er 587 afgange aflyst, og det berører omkring 64.000 passagerer.



Dansk Pilotforening mødes, i følge Ritzau, søndag med sine medlemmer for at orientere dem om, hvordan forhandlingerne med SAS går, og hvordan de skal forholde sig under konflikten.



Lignende møder holdes i Sverige og Norge.



Der er ikke aftalt nye møder mellem parterne.



Ifølge René Arpe, formand for Dansk Pilotforening og SAS Pilot Group, har man intet hørt fra SAS, siden forhandlingerne brød sammen.



Striden handler om arbejdstid og løn. Piloterne har krævet 13-procents lønstigning, men parterne står meget langt fra hinanden.