Afsat Uber-stifter står til at score over 35 mia. kr. på børsnotering

Det er meget muligt, at Travis Kalanick i vanære måtte forlade posten som topchef i Uber, som han selv var med til at stifte.



Det skete, efter at bestyrelsen havde fået nok af rygter om omfattende chikane af kvindelige ansatte, brud på datalovgivningen og en aggressiv forretningsstrategi, der balancerede på kanten af loven.



Men i modsætning til sin efterfølger på topposten, Dara Khosrowshahi kan Kalanick se frem til at blive ustyrligt velhavende, når kørselstjenesten - forventeligt i næste måned - bliver noteret på New York Stock Exchange.



Det er det amerikanske finansmedie CNBC, der har regnet på sagen.



Og går man ud fra, at aktierne bliver handlet nogenlunde midt i det spænd, der har været offentliggjort - så taler vi om 47 dollar pr. aktie.



Kan score 35,5 mia. kr.



Med 6,7 pct. af aktierne er Travis Kalanick tredjestørste aktionær i Uber. Derfor kan han se frem til at score 5,3 mia. dollar - svarende til ca. 35,5 mia. kr.



Kalanicks beholdning af Uber-aktier overgås dog af Softbank, der har 12,8 pct., som med de 47 dollar pr. aktie vil være 10,2 mia. dollar værd. Det svarer til godt 68 mia. kr.



Og næststørste aktionær er Benchmark Capital Partners med 8,5 pct. af aktierne - svarende til 6,8 mia. dollar (45,5 mia. kr.)



Blandt de største aktionærer finder man også Saudi Arabiens offentlige investeringsfond med 4,3 pct. af aktierne til en værdi af 3,4 mia. dollar - eller knap 23 mia. kr.



Men også selskabet bag Google blander sig i toppen.



Alphabet sidder på 4,2 pct. af Uber, hvilket - stadig under forudsætning af de 47 dollar pr. aktie - kan indbringe 3,3 mia. dollar - eller godt 22 mia. kr.