64.000 rammes af SAS-aflysninger søndag - selskabet afviser at kompensere dem

Opdateret kl. 13.03...



64.000 passagerer rammes af flyaflysninger søndag, da 587 flyafgange aflyses.



Det oplyser SAS i en pressemeddelelse.



Selskabet skriver, at de gør alt, hvad de kan for at hjælpe de rejsende.



"SAS bestræber sig på at nå en løsning så hurtigt som muligt for at minimerer påvirkningen for flere kunder," skriver selskabet.



Det er piloterne i SAS, der strejker. Strejken skyldes, at piloterne og SAS ikke har kunnet blive enige om indholdet i nye overenskomster.



Striden drejer sig kort fortalt om arbejdstid og løn.



Piloterne ønsker blandt andet mere i løn og mere forudsigelighed og kontrol over deres vagtplaner, så de i højere grad ved, hvornår de skal arbejde, og hvornår de har fri.



SAS har til gengæld sagt, at de finder piloternes krav "helt urealistiske". Selskabet har meddelt, at piloternes krav er uansvarlige, hvis selskabet skal kunne klare sig i et meget konkurrencepræget marked.



SAS oplyser, at passagerer, der føler sig bekymret over rejseplanlægning, gratis kan ombestille indtil 1. maj.



Fredag blev 673 afgange aflyst, og det ramte 72.300 passagerer, mens der lørdag blev aflyst 329 fly, og 33.912 passagerer blev ramt.



SAS afviser, at rejsende kan få erstatning fra selskabet, siger SAS-direktør Ove Myrold til flysmart24.no. Strejken er uden for flyselskabets kontrol, siger han.



"Passagerer er ikke berettiget til kompensation, når forsinkelsen eller aflysningen skyldes strejke, da det er at betragte som en ekstraordinær omstændighed uden for flyselskabets faktiske kontrol," siger han til mediet.



Selskaberne Flyforsinkelse og Flyhjælp, der begge arbejder med flypassagerers rettigheder, har dog sagt, at de mener, at kunderne har penge til gode.



Den danske pressechef i SAS, Mariam Skovfoged, kalder det en "rigtig ærgerlig situation", og hun opfordrer passagererne til at holde sig orienteret på hjemmesiden.



/ritzau/