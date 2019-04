SAS træffer beslutning om weekendens afgange lørdag

SAS ventes lørdag at træffe en beslutning om søndagens afgange.



Omkring 34.000 passagerer var lørdag ramt af flyaflysninger hos flyselskabet SAS.



Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.



"Beslutningen om vi også må aflyse afgange søndag, bliver taget lørdag formiddag," siger pressechef i SAS Knut Morgen Johansen til NTB.



Det er piloterne i SAS, der strejker. Strejken skyldes, at piloterne og SAS ikke har kunnet blive enige om indholdet i nye overenskomster.



De strides om løn og arbejdsplaner - herunder hvor lang tid i forvejen piloterne skal kende deres arbejdstid.



Fredag førte strejken til knap 700 aflysninger, hvilket ramte 72.000 passagerer.



Ifølge det svenske nyhedsbureau TT har intet ændret sig mellem de forhandlende parter.



Freja Annamatz, der er pressechef i SAS, oplyser til TT, at der i øjeblikket ikke er forhandlinger mellem flyselskabet og piloternes fagforening.



"Vi ønsker, ikke andet end at parterne kommer tilbage til forhandlingerne så hurtigt som muligt, så flere passagerer ikke bliver ramt," siger hun ifølge TT.



Ifølge BT regner SAS ikke med, at der vil opstå decideret kaos i lufthavnene, da selskabet ifølge dets danske pressechef, Mariam Skovfoged, åbnede for ombooking otte dage før strejken.



/ritzau/