Mærsk-konkurent med vækst på 5,9 pct i første kvartal

Orient Overseas Container Line (OOCL) kom gennem sit første kvartal med en omsætningsvækst på 5,9 pct. på årsbasis fra 1379 mio. dollar til 1460 mio. dollar.



Fremgangen på toplinjen blev skabt på baggrund af en vækst i volumenerne på 1,6 pct. til godt 1,6 mio. transporterede 20 fods-containere (TEU) i perioden, mens omsætningen per container, prisen, gik frem med 4,2 pct.



Fremgangen i volumenerne for det Hongkong-baserede containerrederi var især tydelig på de transatlantiske ruter, hvor væksten var på 13,4 pct., mens transporten mellem Asien og Europa steg med 7,5 pct. Internt i Asien og Australien var udviklingen næsten flad med et plus på 0,8 pct., mens fragten over Stillehavet mellem Asien og USA gik tilbage med 3,6 pct. - formentlig en konsekvens af handelskrigen.



Trods tilbagegangen i volumenerne over Stillehavet, så steg OOCL's omsætning på den transport med 5,6 pct. til 558 mio. dollar, hvilket indikerer, at priserne på fragten på disse ruter er steget mere end gennemsnittet.



En hurtig beregning af prisen per fragtede container over Stillehavet i første kvartal 2018 var på godt 1156 dollar mod knap 1266 dollar et år senere, hvilket svarer til en prisstigning på 9,5 pct. på et år.



I snit steg prisen per fragtede container for OCCL i de første tre måneder fra 873 dollar sidste år til godt 909 dollar i år.



Rederiet oplevede trods volumenfremgangen at kapacitetsudnyttelsen faldt 0,5 pct. i perioden.



/ritzau/FINANS