Novo nærmer sig markedsføringstilladelse til bløderpræparat i Europa

De europæiske lægemiddelmyndigheder anbefaler en markedsføringstilladelse til Novo Nordisks blødermiddel N8-GP til behandling af voksne og unge med lidelsen hæmofili A



Det oplyser Novo i en meddelelse til fondsbørsen.



En endelig markedsføringstilladelse afhænger fortsat af en godkendelse fra EU-Kommissionen, som dog har for vane at følge indstillingerne fra sundhedsmyndighederne.



Novos blødermiddel vil blive markedsført i Europa under navnet Esperoct til vedligeholdelsesbehandling til hæmofili A samt til behandling af blødninger og til brug ved kirurgiske indgreb.



- Vi har stor tillid til, at Esperoct vil give folk med hæmofili A en mindre byrdefuld og simpel doseringsplan for forebyggelse og behandling af bløderepisoder med en forbedret livskvalitet som resultat, siger Mads Krogsgaard Thomsen, forskningsdirektør i Novo Nordisk, ifølge en meddelelse.



Esperoct er et langtidsvirkende middel, som doseres en gang hver fjerde dag.



/ritzau/FINANS