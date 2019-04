SAS forlænger flyaflysninger til lørdag - 34.000 passagerer ramt

SAS har besluttet at aflyse samtlige flyvninger lørdag, hvilket kommer til at berøre 34.000 passagerer.



Det oplyser SAS' pressechef, Freja Annametz, til det svenske medie SVT.



"Vi har besluttet at indstille samtlige fly lørdag. Søndag er fortsat uklar," siger hun til SVT.



En strejke blandt 1409 piloter i Danmark, Sverige og Norge har fredag ført til knap 700 aflysninger, hvilket har ramt 72.000 passagerer.



Strejken skyldes, at piloterne og SAS har ikke kunnet blive enige om indholdet i nye overenskomster.



De strides om løn og arbejdsplaner - herunder hvor lang tid i forvejen piloterne skal kende deres arbejdstid.



Parternes forhandlinger brød sammen torsdag nat, og der er ikke aftalt nye forhandlinger mellem SAS og piloterne fredag.



Det fortæller René Arpe, der er formand for SAS Pilot Group, som organiserer hovedparten af SAS-piloterne i Norden.



"Vi er på vej rundt og skal tale med alle vores medlemmer og orientere om vores krav."



"Men det er meget, meget vigtigt for os, at vi snart får SAS tilbage til forhandlingsbordet, så passagerne kan komme ud og flyve igen," siger han til Ritzau.