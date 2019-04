Novo Nordisk søger om godkendelse af diabetespille i EU

Opdateret kl. 11.14 - Novo Nordisk søger om at få godkendt diabetespillen oral Semaglutid til behandling af type 2-diabetes i EU.



Medicinalselskabet har nemlig nu indsendt en registreringsansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen fredag formiddag.

Novo Nordisk har også tidligere sendt en ansøgning til myndighederne i USA og Canada om at få godkendt midlet.



Ansøgningen til de europæiske sundhedsmyndigheder kommer langt fra uventet, da Novo i forbindelse med årsregnskabet meddelte, at det ventede at indsende ansøgningen i løbet af første halvår.



"Vi glæder os over ansøgningen for oral Semaglutid i Europa, det første GLP-1-middel i tabletform, og vi tror, at oral Semaglutid har potentiale til yderligere at forbedre behandlingen af voksne, der lever med type 2-diabetes," siger Mads Krogsgaard Thomsen, der er koncerndirektør i Novo Nordisk med ansvar for forskning og udvikling, ifølge meddelelsen.



Ansøgningen om markedsføringstilladelse bygger på fase 3-programmet Pioneer med diabetespillen.



Novo Nordisk har allerede den injicerbare version af Semaglutid på markedet under navnet Ozempic. I fjerde kvartal omsatte Ozempic for 992 mio. kr.



Meldingen rykker ikke voldsomt ved Novo Nordisk-aktien, der stiger 0,8 pct. umiddelbart efter.



/ritzau/FINANS