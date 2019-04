Deutsche Bank skærer i forventningerne til hele året

Relateret indhold Artikler

Deutsche Bank kom ud af de første tre måneder af 2019 med indtægter på 6,4 mia. euro, hvilket er 9 pct. lavere end det tilsvarende kvartal sidste år, og et resultat før skat på 292 mio. euro, der er 32 pct. lavere end første kvartal 2018.



Det viser storbankens regnskab, der er offentliggjort fredag morgen.



Banken skærer i sine forventninger for 2019 og ser nu en flad udvikling mod en tidligere forventning om en svag vækst.



"Vi forventer, at indtægterne i 2019 vil udvikle sig fladt i forhold til 2018," skriver banken i regnskabet.



"Vores forventninger tager højde for markedsmiljøet og kundeaktiviteten, der i første kvartal 2019 ikke var understøttet af en større genopretning i indtjeningen i vores mere markedsfølsomme virksomheder. Corporate & Investment Bank (CIB) oplevede i første kvartal 2019 en ugunstig makroøkonomisk og finansiel udvikling," skriver banken.



Deutsche Bank påpeger usikkerheder som brexit, handelsforhandlingerne mellem USA og Kina og lukningen af dele af den amerikanske offentlige sektor i januar.



Regnskabet kommer dagen efter meddelelsen om, at fusionen mellem Deutsche Bank og Commerzbank ikke bliver til noget alligevel.



Bruddet kom efter manglende støtte fra investorer og modstand fra stærke fagforeninger, efter at de to banker har forhandlet i godt og vel seks uger.



"Efter omhyggelige analyser har direktionen i Deutsche Bank i dag konkluderet, at en sammenlægning med Commerzbank ikke vil skabe tilstrækkelige fordele, der kompenserer for de risici, der er ved en fusion, omkostninger til omstrukturering og kapitalkrav i forbindelse med en så stor integration," skrev Deutsche Bank i en meddelelse torsdag.



"Derfor har de to banker besluttet at afbryde samtalerne. Deutsche Bank fortsætter med at se på alle alternativer for at forbedre den langsigtede rentabilitet og aktionærernes afkast," skrev banken.



/ritzau/FINANS