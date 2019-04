Amazons indtjening boomer på cloud og annoncer

Relateret indhold Artikler

Amazon, den amerikanske detailkæmpe på internettet, leverede torsdag aften et regnskab for første kvartal, som målt på indtjeningen slog forventningerne, men prognosen for det igangværende andet kvartal skuffer.



I eftermarkedet stiger Amazons aktie med 1,0 pct.



Amazon kom gennem sit første kvartal med et overskud per aktie på 7,09 dollar, mens omsætningen steg 17 pct. til 59,70 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 4,67 dollar og en omsætning på 59,68 mia. dollar. Det var første gang siden 2015, at Amazon oplevede en kvartalsvækst under 20 pct.



Det justerede nettooverskud endte på 4,57 mia. dollar mod et estimat på 3,63 mia. dollar.



Fremgangen i indtjeningen blev drevet af vækst i cloud-forretningen, salg af annoncer samt øget salg af fra tredjeparter, hvilket er mere profitabelt for Amazon, på handelsplatformen.



Begejstringen for den bedre end ventede indtjening i første kvartal dæmpes dog af koncernens forventninger til det igangværende kvartal.



Amazon spår nemlig, at selskabets omsætning i perioden vil lande i intervallet 59,5 til 63,5 mia. dollar, og midtpunktet af det på 61,5 mia. dollar er lavere end konsensus, som lyder på 62,37 mia. dollar.



Også indtjeningsguidance er under det ventede med et bud på en driftsindtjening i intervallet 2,6 til 3,6 mia. dollar, mens Wall Street på forkant havde regnet med 4,18 mia. dollar.



