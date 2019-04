Intel nedjusterer forventningerne - aktien falder 7 pct

Relateret indhold Tilføj søgeagent Intel Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Intel

Den amerikanske chipproducent Intel nedjusterer torsdag aften sine forventninger til både omsætningen og indtjeningen for hele regnskabsåret.



Selskabet begrunder de ringere forventninger med en langsommere lagernedbringelse i salgskanalen end ventet og pres på priserne på hukommelseschips, skriver Bloomberg News.



Aktien falder med op mod 7,0 pct. i eftermarkedet.



Intel regner nu med omsætning i sit forskudte regnskabsår på 69 mia. dollar mod førhen 71,5 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med et samlet salg i året på 71,34 mia. dollar.



For indtjeningen lyder prognosen nu på en indtjening per aktie på "omkring" 4,35 dollar mod tidligere 4,60 dollar, mens analytikerne her havde sat næsen op efter 4,62 dollar på bundlinjen.



Selskabet fik i andet kvartal en omsætning på 16,10 mia. dollar mod ventede 16,03 mia. dollar, mens det justerede overskud landede på 89 cent per aktie mod konsensus på 87 cent, ifølge Bloomberg News.



/ritzau/FINANS