PSA Group, der blandt andet ejer den franske bilproducent Peugeot, falder torsdag morgen på børsen i Paris, efter at selskabet har leveret salgstal for første kvartal.



Ifølge Bloomberg News lå selskabet tidligere på morgenen med et fald på op til 4,1 pct., hvilket var det største fald på en enkelt dag i en måned, og for en stund gjorde det aktien til den mest faldende i Stoxx 600's indeks for bilsektoren.



PSA Group, der ejer bilmærkerne som Opel, Peugeout og Citröen, meddelte tidligere torsdag, at selskabets omsætning i automobildivisionen i første kvartal 2019 faldt 1,1 pct. til 17,97 mia. euro.



Med torsdagens tal bekræftede selskabet, at bilmarkedet i Europa ser stabilt ud, mens markedet i første kvartal faldt 3 pct. i Kina og steg 5 pct. i Rusland.



Torsdag omkring klokken 10.20 falder selskabets aktie 0,6 pct. til 24,14 euro.



/ritzau/FINANS