Visa-aktien trækkes ned trods opjustering

Kreditkortkæmpen Visa havde et ganske fint andet kvartal, som trumfede analytikernes forventninger, hvorefter selskabet løfter sin guidance. Alligevel falder aktien med 1,4 pct. i eftermarkedet onsdag.



Visa fik i kvartalet et justeret overskud per aktie på 1,31 dollar, mens omsætningen landede på 5,49 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,24 dollar og en omsætning på 5,47 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 2,98 mia. dollar mod ventede 2,82 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 3,80 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 3,82 mia. dollar.



I andet kvartal steg volumen i betalinger med 8 pct. og i alt håndterede kreditkortselskabet betalinger for 32,5 mia. dollar for kunderne.



Visa løfter sin guidance for indtjeningen i hele 2019-regnskabet opad til en vækst i bundlinjen i den "høje ende" af "midteens" mod førhen bare "midteens". Samtidig holder selskabet dog fast i prognosen om en procentuel vækst i omsætningen i den "lave tocifrede" ende.



/ritzau/FINANS