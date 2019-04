Tesla taber 4,7 milliarder kroner i første kvartal

Relateret indhold Artikler

Tesla har tabt 700 mio. dollar - 4,7 mia. kr. - i første kvartal af 2019.



Det fremgår af kvartalsregnskabet for virksomheden med Elon Musk i spidsen, der blandt andet producerer elbiler og batterier, skriver flere internationale nyhedsbureauer.



Det store tab skyldes, at man ikke har kunnet levere nok biler til kunderne, og at Tesla har lanceret en billigere udgave af elbilen Model 3 Sedan.



Leveringen af elbiler faldt med 31 pct. i forhold til fjerde kvartal af seneste regnskabsår.



Resultatet var lavere, end hvad analytikere på Wall Street forventede.



Virksomheden oplyser, at man også forventer et tab i andet kvartal af regnskabsåret.



Elon Musk lover, at Tesla leverer overskud i tredje kvartal.



"Når vi ser en effekt af flere leveringer og reducering af udgifter, forventer vi profit i tredje kvartal og et meget mindre tab i andet kvartal," siger Elon Musk i et brev til investorerne.



Tesla oplyser, at man forventer at levere op mod 400.000 elbiler i 2019, og antallet kan muligvis nå 500.000.



En anden årsag til de røde tal er, at Tesla skulle betale 920 mio. dollar - 6,2 mia. kr. - i konvertible obligationer, som er et gældsbrev udstedt af et aktie- eller anpartsselskab.



Tabet kommer efter to kvartaler i træk med overskud. Det var første gang i virksomhedens 15-årige historie, at det skete.



Ifølge nyhedsbureauet AP har Tesla tabt mere end 40 mia. kr., siden virksomheden for 15 år siden satte sig for at revolutionere bilindustrien.



Elon Musk udtalte mandag, at han forventer, at Tesla leverer selvkørende biler til en taxaservice næste år.



