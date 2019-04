Facebook med solidt første kvartal trods milliardhug

Facebook oplevede i sit første kvartal, at omsætningen og indtjeningen udviklede sig solidt og bedre end ventet, men en milliardregning i forbindelse med de amerikanske konkurrence- og forbrugermyndigheders undersøgelse af selskabets platform skæmmer.



Aktien stiger dog med op mod 8,0 pct. i eftermarkedet.



"I det første kvartal af 2019 estimerede vi med rimelighed et muligt tab og noterede en hensættelse på 3,0 mia. dollar i forbindelse med FTC's undersøgelse af vores platform og vores brugerpraksis," hedder det i regnskabet.



Facebook anslår samtidig, at den samlede udgift kan ende i intervallet 3,0 til 5,0 mia. dollar.



"Spørgsmålet er fortsat uafklaret, og der er ingen garantier for timingen eller vilkårene i det endelige udfald."



FTC står for Federal Trade Commission, der undersøger skandalen omkring Cambridge Analytica, som misbrugte millioner af Facebook-brugeres data, hvilket kom frem i 2018.



Verdens største sociale medie kom dog gennem sit første kvartal med et justeret overskud per aktie på 2,17 dollar, mens omsætningen steg 26 pct. til 15,08 mia. dollar, hvor mobile annoncer tegnede sig for 93 pct. af salget. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 1,94 dollar og en omsætning på 14,97 mia. dollar.



"Vi havde et godt kvartal, og vores forretning fortsatte med at vokse. Vi er fokuserede på at bygge vores privatlivsfokuserede vision for fremtiden for sociale netværk og at samarbejde om at adressere vigtige udfordringer omkring internettet," siger stifter og topchef i Facebook, Mark Zuckerberg, i regnskabet.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 6,22 mia. dollar mod ventede 5,61 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 8,68 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 7,88 mia. dollar.



Ser man på nettoindtjeningen inklusiv hensættelsen på 3,0 mia. dollar, så endte den på 2,43 mia. dollar eller 85 cent per aktie. Uden hensættelsen på 3,0 mia. dollar havde Facebook haft en driftsindtjening 20 pct.point højere, og indtjeningen per aktie ville have været 1,04 dollar højere.



Facebook-platformen havde i kvartalet 1,56 mia. daglige brugere, mens de månedlige aktive brugere endte på 2,38 milliarder. Begge tal udgjorde en vækst på 8 pct.



Omsætningsfremgangen tegnes dog i stigende grad af fremgang for billeddelingstjenesten Instagram, der har fået gang i annoncesalget i forbindelse med stories-opslagene, skriver Bloomberg News. Regnes Instagram, Whatsapp og Messenger med anslår Facebook, at koncernen har 2,1 mia. daglige brugere og 2,7 mia. brugere på månedsplan.



/ritzau/FINANS