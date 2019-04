Facebook sætter ifølge sit kvartalsregnskab fem milliarder dollar (over 33 milliarder kroner) af til en mulig bøde fra de amerikanske myndigheder.



Den ventede bøde vil være straf for ikke at beskytte brugernes private oplysninger godt nok.



Det fremgår af kvartalsregnskabet for selskabet bag det sociale medie.



Trods den lurende bøde leverer Facebook et regnskab, der overgår analytikernes forventninger. Der er både flere brugere og højere omsætning end ventet.



Især væksten på det fotobaserede sociale medie Instagram samt øget salg af reklamer pynter på tallene.



Antallet af aktive brugere per måned er vokset med 8 procent til 2,38 milliarder.



Den samlede omsætning er i kvartalet steget med 26 procent. Den lander på 15,08 milliarder dollar (godt 100 milliarder kroner). Analytikernes forventninger lå i snit på en omsætning lige under de 15 milliarder.



De amerikanske handelsmyndigheder - Federal Trade Commission - undersøger i øjeblikket en mulig bødestraf til Facebook. Det knytter sig til sagen om misbrug af brugeres private data via det britiske analysefirma Cambridge Analytica.



/ritzau/Reuters