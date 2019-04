Microsofts omsætning steg 14 pct i tredje kvartal

Den amerikanske softwaregigant Microsoft overraskede positivt onsdag aften med sit regnskab for tredje kvartal, hvor både top og bund var over konsensus. Fremgangen blev sikret af cloud-forretningen, hvor nye aftaler og effekten af tidligere kontrakter lagde til forretningen.



Aktien stiger med 2,0 pct. i eftermarkedet.



Softwareselskabet oplevede i sit tredje kvartal en vækst i omsætningen på 14 pct. til 30,57 mia. dollar mod ventede 29,86 mia. dollar, mens det justerede overskud landede på 1,14 dollar per aktie mod konsensus på 1,00 dollar, ifølge Bloomberg News.



- Efterspørgslen på vore cloud-løsninger drev den kommercielle cloud-omsætning til 9,60 mia. dollar i dette kvartal, en stigning på 41 pct. på årsbasis, udtaler finansdirektør Amy Hood, i regnskabet.



Gennem Microsofts regnskabsmæssige tredje kvartal sikrede koncernen sig en række sejre, hvor købmandskæde Kroger, apotekerkæden Walgreens Boot Alliance og oliekæmpen Exxon Mobil tegnede kontrakter på cloud-softwaren Azure og trak kunderne væk fra den store konkurrent på området, Amazon, skriver Bloomberg News.



Azure oplevede en vækst på 73 pct. på årsbasis, hvilket dog var en spids mindre end de 76 pct., området voksede i andet kvartal.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 8,81 mia. dollar mod ventede 7,73 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 13,27 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 12,22 mia. dollar.



/ritzau/FINANS