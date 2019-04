Norwegian får udsat leveringen af 14 Boeing-fly

Relateret indhold Tilføj søgeagent Norwegian

Luftfartsselskabet Norwegian er blevet enig med flyproducenten Boeing om at udskyde leveringen af 14 af Boeings 737 MAX-fly.



Det oplyser Norwegian onsdag.



Flyene skulle oprindeligt have været leveret i 2020 og 2021, skriver det norske finansmedie Dagens Næringsliv. Det er ikke oplyst, hvor længe leveringerne er blevet udsat.



Boeings 737 MAX 8-fly er kommet i fokus, efter at netop den flytype var involveret i to dødelige flystyrt i oktober sidste år og marts i år.



Det har fået flere lande og myndigheder til at holde flytypen på jorden.



Foruden udskydelsen af Boeing-leverancen har Norwegian også fået udskudt leveringen af Airbus-fly til en værdi af tre milliarder dollar.



/ritzau/NTB