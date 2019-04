Danish Crown er ikke alene: Brødproducenten Lantmännen Unibake er også blevet truet med giftbrev

Opdateret med oplysninger fra Lantmannen Unibake - Endnu en dansk fødevarevirksomhed oplyser nu, at den har været udsat for afpresning tidligere på måneden. Det er brødproducenten Lantmännen Unibake i Danmark, der står bag brødmærkerne Schulstad og Hatting.



I morges meddelte Danish Crown, at kødkoncernen og flere andre danske og udenlandske fødevareproducenter havde været udsat for afpresning og trusler om forgiftning af produkter.



"Lantmännen Unibake i Danmark blev i starten af april udsat for et forsøg på afpresning, hvor ukendte gerningsmænd i et brev truede med at forgifte virksomhedens produkter, hvis der ikke blev udbetalt en større sum penge. Sagen blev øjeblikkeligt overgivet til politiet, og efterfølgende har Lantmännen Unibake været i tæt kontakt med politi og øvrige relevante myndigheder," skriver selskabet i en pressemeddelelse.



"Det er myndighedernes vurdering, at hverken medarbejdere, kunder eller forbrugere umiddelbart er i fare," fastslås det.



Lantmännen Unibake har foretaget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på alle sine kontorer og bagerier samt indskærpet sikkerhedsprocedurer og vigtigheden af kontrol ved modtagelse af post, pakker og øvrige leverancer.



En række fødevarevirksomheder i Europa og Danmark har ifølge politiet modtaget trusselsbreve med samme ordlyd som det, der blev sendt til Lantmännen Unibake i Danmark.



I morges kom det frem, at Danish Crown samt yderligere en række danske og udenlandske fødevareproducenter med trusler om forgiftning af deres produkter er blevet forsøgt afpresset et beløb på 300.000 euro eller 2,2 mio. kr.



Danish Crown modtog i starten af april et brev med et pulver samt trussel og afpresningskrav i hovedsædet i Randers. Sagen blev straks overgivet til politiet, og der blev iværksat skærpet adgangskontrol på kødkoncernens 15 danske fabrikker.



I løbet af dagen har virksomheder som Carlsberg, Arla og slagteriselskabet Tican oplyst, at de ikke har modtaget trusler. Men Rigspolitiet har over for TV2 bekræftet, at der efterforskes trusselsbreve mod flere danske selskaber.



"Det er en meget kedelig sag, vi har med at gøre her. Derfor ser både politiet og andre myndigheder meget alvorligt på de her anmeldelser," siger politiinspektør i Rigspolitiet Uffe Stormly til TV 2.



"Jeg kan oplyse, at vi efterforsker meget intenst på at få afdækket de her gerningsmænd. Det gør vi både nationalt og internationalt i Europa," siger han.