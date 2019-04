NNIT køber schweizisk konsulentfirma for 56 mio. kr.

It-selskabet NNIT har haft tegnebogen fremme og købt det schweiziske konsulentfirma Halfmann Goetsch Partner for 8,55 mio. schweizerfranc - svarende til lige knap 56 mio. kr.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen onsdag formiddag.



Ud over købssummen er der også en earn out-aftale med i pakken, der afhængigt af det schweiziske selskabs resultater kan løfte købesummen med op til 2,85 mio. schweizerfranc - eller 18,6 mio. kr.



Finansieringen af købet sker gennem den eksisterende kassebeholdning og bankkredit, oplyser NNIT, og aftalen er lukket per dags dato.



Med købet forventer NNIT, at selskabets omsætning vil blive løftet med yderligere 1,25 pct.point rapporteret. Forventningerne til 2019 i faste valutakurser er uændrede.



Halfmann Goetsch Partner er leverandører af it-konsulentydelser med fokus på regulatoriske it-krav til især medicinalvirksomheder.



Selskabet blev etableret i 2008 og har sit hovedkontor i Basel i Schweiz. Det har mere end 70 eksperter på lønningslisten. Efter opkøbet bliver det schweiziske selskab en integreret del af NNIT, og ledelsen fortsætter som en del af den samlede ledelse på life science-området, oplyser NNIT.



/ritzau/FINANS