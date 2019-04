Paragraf efter paragraf i den danske lov om copyright holder slet ikke.



Sådan lyder den usædvanlige opdagelse, som er gjort af en gruppe fremtrædende forskere bestående af blandt andre tre juraprofessorer fra Københavns Universitets Juridiske Fakultet.



Det skriver Politiken.



Forskerne har gennemgået den danske lov om copyright.



- Det er en meget mærkelig situation, at man ikke kan stole på, hvad der står i en dansk lov, siger Morten Rosenmeier, der er juraprofessor med speciale i ophavsret, til Politiken.



Politiken skriver blandt andet, at som den danske ophavsretslov er i dag, slipper dansehold på aftenskoler i modsætning til for eksempel frisører og barer for at betale honorar til musikere, når de spiller deres sange.



Problemet er bare, at loven er i strid med EU-retten.



- En lang række paragraffer i den danske lovgivning er ikke som den skal være i forhold til EU-direktiver.



- Det kan være svært at sætte tal, men i vores undersøgelse har vi fundet 30-40 paragraffer, hvor den er gal, siger Morten Rosenmeier.



Og det gælder ikke kun reglerne om, hvem der skal betale for at bruge musik i offentligheden.



Ifølge Politiken vurderer juraprofessorerne, at mange kunstnere går glip af rettighedskroner i dag, fordi den danske lov på en række punkter strider med EU-retten.



EU-Domstolen har i en række domme de seneste år strammet grebet og indskrænket medlemslandenes mulighed for selv at afgøre, præcis hvordan loven skal se ud.



Danmark og andre medlemslande skal i stedet gøre netop det, der står i EU's direktiver.



I Danmark skal ophavsretsloven sikre, at kunstnere får deres penge, når deres værker bliver brugt af andre. Men ifølge forskerne er store dele af loven altså ugyldig.



Kulturminister Mette Bock (LA) lægger nu op til eftersyn af loven, skriver hun i en mail til Politiken.



/ritzau/