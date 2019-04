Relateret indhold Aktieordbog

Det tyske softwareselskab SAP løfter i sit regnskab for første kvartal sine forventninger til den underliggende driftsindtjening i både 2019 og 2020.



Selskabet venter nu en underliggende driftsindtjening på 7,85-8,05 mia. euro i år mod tidligere ventet 7,7-8,0 mia. euro, mens forventningerne til samme post næste år er løftet til 8,8-9,1 mia. euro fra 8,5-9,0 mia. euro.



Det er blandt mere fokus på restruktureringer og højere effektivitet, der på sigt skal løfte driften, og SAP varsler i sit regnskab for første kvartal, at det vil fortælle mere om de planer på en kapitalmarkedsdag i november.



I første kvartal blev den underliggende driftsindtjening knap 1,5 mia. euro, hvilket var en fremgang på 13 pct. i faste valutakurser og 19 pct. i rapporterede tal.



Til gengæld gik driften - indregnet alle omkostninger til blandt andet restruktureringer - i minus og endte med et underskud på 136 mio. euro.



