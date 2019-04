Snap slingrer - var oppe med 14 pct

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske sociale medie og beskedservice Snap var bedre på både top- og bund i første kvartal end ventet, og samtidig steg antallet af daglige brugere mere end ventet.



Det fremgår af regnskabet for første kvartal, som er blevet lagt frem efter markedets lukning tirsdag. I eftermarkedet hoppede aktien op med så meget som 14,0 pct., men efterfølgende er den dog vendt rundt og gik kortvarigt i minus, inden den har stabiliseret sig omkring plus 1,7 pct.



Snap fik i første kvartal en omsætning på 320 mio. dollar mod ventede 307 mio. dollar, mens det justerede underskud landede på 10 cent per aktie mod konsensus om et minus på 12 cent per aktie, ifølge Bloomberg News.



På bundlinjen endte det med et nettoresultat på minus 131 mio. dollar mod et ventet underskud på 155 mio. dollar. På driften, målt på EBITDA, blev det til et minus på 123 mio. dollar mod ventede minus 140 mio. dollar.



Antallet daglige aktive brugere voksede i forhold til fjerde kvartal fra 186 mio. brugere til 190 mio. brugere, og det var mere end de spåede 187 mio. brugere. I forhold til for et år siden er der dog fortsat tale om et fald på 1 mio. brugere.



Snap har i regnskabet valgt ikke at guide for antallet af daglige brugere i andet kvartal, men koncernen peger dog på, at væksten i perioden typisk er ringere end i første kvartal.



Snap bryster sig imidlertid af, at Snapchat i marts nåede 90 pct. af alle amerikanere i alderen 13 til 24 år, mens 75 pct. af amerikanerne fra 13 år til 34 år på et tidspunkt i måneden brugte Snapchat.



"I første kvartal leverede vi stærke resultater på tværs af vores forretning med vækst i de daglige aktive brugere og omsætningen," udtaler topchef Evan Spiegel i regnskabet.



"Vores nye Android applikation er nu tilgængelig for alle med lovende indledende resultater."



/ritzau/FINANS