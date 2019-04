Skako har tirsdag underskrevet en hensigtserklæring med Dartek Proyectos y Maquinara, S.L.L., i Spanien om at overtage selskabet i løbet af 2019. Dartek er Skako Vibrations spanske salgspartner.



Det oplyser koncernen i en meddelelse til fondsbørsen.



Der fortælles ikke om en mulig købspris.



Dartek er ikke blot salgspartner for Skako Vibrations, men har også udviklet sin egen produktlinje, som markedsføres over for genbrugssektoren i Spanien.



- Darteks integration ind i Skako-gruppen vil gøre det muligt for dets produkter at nå et meget bredere marked og udvikle nye synergier med Skako Vibration. Vi mener, at det vil være gavnligt for både Skako Vibration, Dartek og kunderne i begge selskaber, udtaler Lionel Girieud, administrerende direktør i Skako Vibration, i meddelelsen.



Dartek har ifølge Skako en årlig omsætning på 4 mio. euro.



Skako venter at færdiggøre forhandlingerne om opkøbet i løbet af tredje kvartal 2019.



/ritzau/FINANS