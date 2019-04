Tivoli: Første kvartal skal give overskud på sigt

Mio. kr. Q1 2019 Q1 2018 Q1 2017 Q1 2016 Q1 2015 Nettoomsætning 110 117,9 84,1 86,4 87,6 Resultat før skat -76,3 -65,8 -74,6 -73 -65,6

Første kvartal for Tivoli er traditionelt set tre måneder, som ikke giver overskud for den gamle have.I år endte resultatet før skat på minus 76,3 mio. kr., men ifølge Andreas Morthorst, der er finansdirektør hos Tivoli, skal første kvartal også gerne give overskud på sigt ligesom de andre kvartaler.- Målsætningen er da bestemt, at vi på sigt skal op og tjene penge i første kvartal. Alt andet ville være uambitiøst, siger han til Ritzau Finans.Selv om han kalder det uambitiøst ikke at gå efter overskud, så erkender han også, at det kan være svært med en virksomhed som Tivoli, da haven som bekendt har lukket det meste af vinteren for at gøre klar til resten af året.Samtidig er og har underskuddene også været af betydelig grad i første kvartal historisk set, så det hele vender ikke bare på en tallerken, påpeger direktøren.- Det er klart, at det kræver lidt, eftersom det underskud, som vi genererer, er på nogle millioner. Vi vil gerne lave et overskud, men det er ikke sådan bare lige at gøre, siger Andreas Morthorst.- Vi må også erkende, at vores forretningsmodel er sådan, at vi investerer mange penge i det her kvartal, for at vi kan lave penge i de næste kvartaler, uddyber finansdirektøren.Selv om omsætningen i første kvartal de seneste to år har passeret 100 mio. kr., hvilket blandt andet kan tilskrives Vinter i Tivoli, så er underskuddet ikke blevet mindre.Dette første kvartals underskud før skat på 76,3 mio. kr. er også det største, hvis man ser på de seneste fem første kvartaler for Tivoli.Finansdirektøren ser dog fortsat flere gode muligheder for, hvad der fremadrettet kan hive bundlinjen hen mod et overskud i første kvartal.Her er den nye sæson - Vinter i Tivoli - et af de forretningsområder, men da den ikke kan klare mange flere åbningsdage, end den allerede har, så er det også alle aktiviteterne uden for haven, som skal bidrage.- Vi har Vinter i Tivoli, og det er noget, vi forventer os mere af i fremtiden. Så arbejder vi med vores brand og forskellige samarbejdspartnere, og vi har vores online casino - så alle de her forretningsmodeller uden om haven skal jo sikre et godt første kvartal, siger Andreas Morthorst.Finansdirektøren vil dog ikke ind på, hvornår han forventer at første kvartal skal være overskudsgivende.Oversigt over de seneste fem første kvartaler i Tivoli:/ritzau/FINANS