Verdenskendt arkitektfirma ansætter psykolog og nationaløkonom som adm. direktør

Arkitektfirma Schmidt Hammer Lassen Architects har udnævnt Sanne Wall-Gremstrup til ny adm. direktør.



Med ansættelsen får SHL Architects fat i kompetencer fra mange forskellige verdenshjørner. 53-årige Sanne Wall-Gremstrup er nationaløkonom, psykolog og har forskellige meritter fra både medier og bestyrelsesarbejde.



"En af opgaverne i det nye job handler om at få en balance mellem hvem vi er og samtidig få fordele ud af af den organisation vi er med i - Perkins+Willl. Det er i dette rum, jeg skal udfolde min ledelse, siger hun.



Perkins+Will er et amerikansk firma, der for godt et år siden købte SHL. SHL fastholder sin egen identitet som arkitektfirma og det brand, der er kendt både nationalt og internationalt. SHL havde i 2018 en omsætning på omkring 140 mio. kr. og har 185 ansatte.



Respekteret selskab



"Det er et rigtigt spændende tidspunkt at slutte sig til et af Skandinaviens mest respekterede firmaer, og jeg ser frem til at løfte virksomhedens vision og ambitiøse målsætninger for fremtiden sammen med mine nye kolleger i Aarhus, København og rundt om i verden," siger Sanne Wall-Grimstrup.



Hun var indtil marts 2018 adm. direktør i Arkitektens Forlag, en kommerciel fond, der bl.a. gennem udgivelsen af fagbladet Arkitekten profilerede dansk arkitektur i Danmark og i udlandet.



Inden da var hun gennem syv år lande-ansvarlig og adm. direktør i Danmark og Finland for den globale kommunikations- og marketing koncern McCann WorldGroup.



Hun har endvidere mere end 20 års erfaring som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand for organisationer, der bl.a. tæller et internationalt arkitektfirma, den nordiske medico-virksomhed Noscomed og flere start-ups.



Udskudt liv som fuldblods bestyrelsesmedlem



I 2018 var hun på vej til at droppe udfordringerne ude i virksomhedernes drift til fordel for et liv som 100 pct. professionelt bestyrelsesmedlem.



"Det er den overvejelse, jeg har gjort mig, men nu er denne mulighed dukket op. Jeg kan godt lide den internationale horisont. SHL har en stor mulighed for at spille en endnu større rolle end idag på den internationale scene. Derfor er det ikke fuld tid på bestyrelsesarbejde lige nu," siger Wall-Gremstrup.



Halvt års rekrutteringstid



Det har taget mere end et halvt år at få fat i den nye topchef efter at den tidligere adm. direktør Bente Damgaard forlod SHL i september 2018. Det skete uden at Damgaard havde et andet job på hånden.



"Bente Damgaard ville gerne prøve noget andet. Vi ville dag gerne have beholdt Bente Damgaard, og jeg skal da gerne indrømme, at de seks måneder der er gået, har været et vakuum," siger Kristian Ahlmark, partner og designdirektør i København og medlem af Schmidt Hammer Lassens bestyrelse.



Han havde gerne været vakuumet foruden, men mener at det var nødvendigt for at få fat i den rette kandidat.



"Sanne Wall-Gremstup skal i høj grad fungere som bindeleddet imellem de 24 kontorer i SHL. Det er desuden vores helt klare forventning, at hun skal bidrage til skabe synergier kontoerne imellem. Desuden skal vores partnere i den ny ledelselsesorganisation sættes i spil på den rigtige måde, så de kan understøtte de vækstmål som vi har sat," siger Kristian Ahlmark.