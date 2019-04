Amerikansk legetøjsselskab lander langt over analytikernes prognose

Relateret indhold Aktieordbog

Den amerikanske legetøjsvirksomhed Hasbro, der blandt andet er kendt for at stå bag My Little Pony, har forud for den amerikanske børs' åbning tirsdag leveret et regnskab for årets første tre måneder, som klart slår analytikernes forventninger.



I første kvartal leverede selskabet en justeret indtjening per aktie på 0,21 dollar, hvilket var langt over analytikernes forventninger, som lød på et tab på 0,11 dollar per aktie, viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Nettoomsætningen landede på 732,5 mio. dollar, og til sammenligning ventede analytikerne et salg på 662,7 mio. dollar.



Det justerede driftsresultat (EBITDA) endte på 90,8 mio. dollar, hvor analytikerne havde ventet 44,2 mio. dollar.



Stor fremgang var der særligt i legetøjsproducentens nye mærker, hvor salget blev løftet med 22 pct. i første kvartal.



/ritzau/FINANS