Carnegie rundbarberer Pandora-kursmål i forventning om svagt salg

Pandoras udfordringer med at få sat skub i salget fortsætter, og udviklingen er gået fra slem til værre, vurderer Carnegie, der har rundbarberet kursmålet til 200 kr. fra 325 kr.Det fremgår af et notat fra banken.- Momentum er så skidt, at vi muligvis vil se franchisebutikker lukke inden udgangen af året, skriver Carnegie, der har sænket forventningerne til indtjeningen per aktie med 10 pct. i 2019 og ser modvinden fortsætte i årene, der kommer. Estimaterne for indtjeningen per aktie for 2020 og 2021 har Carnegie skåret med hele 26 pct. og 34 pct. Anbefalingen er uændret "sælg".- Vi har behov for at se en væsentlig forbedring i det sammenlignelige salg (LFL), men vi er overbeviste om, at første kvartal vil vise det modsatte, skriver Carnegie.Banken bygger sine forventninger på en rundspørge til forhandlere, som den har gennemført med henblik på at få indblik i salgsudviklingen i første kvartal. Undersøgelsen indikerer faldende salg på tværs af regioner og mange tegn på strukturelle problemer, herunder et faldende gennemsnitligt salg per transaktion og et lavere salg af charms per armbånd.Alt i virker markedet mættet, vurderer Carnegie, der samtidig hæfter sig ved afdæmpede salgstal fra Alibabas netbutik, Tmall, en beslutning fra Pandora om at lukke dele af sin produktion i maj, og den britiske smykkekæde John Greeds beslutning om stoppe salget af Pandora-smykker per 31. marts efter 12 år som forhandler.Aktien i Pandora falder tirsdag med 4,7 pct. til 276,10 kr./ritzau/FINANS