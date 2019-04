Rygter om købere til britisk flyselskab sender aktien til vejrs

Opdateret 9.51 Det britiske rejseselskab Thomas Cook stiger tirsdag med op til 20 pct. på børsen i Storbritannien.



Det sker, efter at mediet Sky News lørdag har kunnet berette, at potentielle opkøbere har henvendt sig til selskabet.



Stigningen er ifølge Bloomberg News den største siden december.



Det potentielle opkøb drejer sig om dele af eller hele flyselskabet, har unavngivne kilder kunnet fortælle Sky News.



Blandt andet flyselskabets kinesiske joint-venture, Fosun, har udvist interesse i dele af selskabet ifølge mediet.



Thomas Cook har ikke ønsket at kommentere sagen over for mediet.



Rejseselskabet har arbejdet på at restrukturere sin balance, siden selskabet sidste sommer fløj ind i økonomisk modvind.



/ritzau/FINANS