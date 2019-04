Bestyrelsesmedlemmer i C25-selskaberne har alt for mange poster

Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne hos selskaberne i C25-indekset har for mange poster og for lidt tid til at varetage deres job, viser en ny kortlægning. Det skriver Finans.



Det er problematisk, mener finanshuset ABG Sundal Collier, der står bag undersøgelsen, mens bestyrelsesmedlemmerne selv maner til besindighed.



Bestyrelsesmedlemmerne i selskaberne, der er en del af det danske eliteindeks, har for travlt med at sidde til bestyrelsesmøder, hvilket i sidste ende kan koste investorerne, mener ABG Sundal Collier.



- Der er for mange bestyrelsesmedlemmer i C25-selskaberne, som har for mange bestyrelsesposter. Det er enormt dygtige folk, men det er ikke tilstrækkeligt at være dygtig. De skal også have tiden til at være det, og det er der en del, som ikke har, siger Tue Østergaard, der er aktiechef i ABG Sundal Collier, til Finans.



Der er blandt andet tale om den administrerende direktør i Lundbeckfonden, Lene Skole, der foruden sin topchefstilling også besidder poster i fem bestyrelser, hvoraf fire af dem er som næstformand. Hun forklarer til Finans, at tre af de fem selskaber ejes af Lundbeckfonden, og at det har en betydning.



Claus Berner Møller, der er underdirektør i ATP, nikker genkendende til problematikken og siger til Finans, at det særligt bekymrer ham, når topchefer besidder tunge formandsposter eller begynder at interessere sig for mange ting ved siden af tunge og mindre tunge poster.



