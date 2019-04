Danske Ørsted arbejder på at finde nye løsninger på udfordringerne med at sikre en lokal leverandørkæde i Taiwan, hvor energikoncernen forsøger at få fodfæste på markedet for havvind.



Sådan lød det Skærtorsdag fra Shen Jong-chin, der er økonomiminister i Taiwan, ifølge det taiwanske medie Taipei Times.



- I øjeblikket lever Ørsted ikke op til lokaliseringskravene på to områder: undersøiske fundamenter og funderingspæle. Det skyldes hovedsageligt den indenlandske industris mangel på produktionskapacitet.



- Ørsted er derfor forpligtet til at få bevis for det fra industrien, hvilket derefter skal kontrolleres af relevante brancheorganisationer, lød det fra økonomiministeren ifølge Taipei Times.



Energikoncernen har ifølge ministeren foreslået to mulige løsninger på udfordringen med at sikre en lokal leverandørkæde, skriver mediet.



Ørsted fortæller, at selskabet allerede har underskrevet en række aftaler med taiwanske virksomheder i forbindelse med udviklingen af de havvindmølleparker, som energikoncernen sidste år vandt retten til at slutte til elnettet i Taiwan.



- Vi har allerede leveret bevis for vores lokaliseringsindsats, som vi håber, at de relevante myndigheder hurtigt vil godkende, lyder det fra Ørsted i en udtalelse ifølge det taiwanske medie.



/ritzau/FINANS