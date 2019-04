Anmeldere dumper ny Samsung-telefon: Skærmene går i stykker

Samsung vil om få uger starte salget af sit nyeste skud på stammen inden for smartphones - den foldbare Samsung Galaxy Fold - men allerede inden lanceringen er selskabet løbet ind i problemer.



Flere techanmeldere har fået lov at teste telefonen, og flere fortæller, at skærmen er gået i stykker efter få dages brug.



Det gælder blandt andet techanmelder hos det amerikanske medie CNBC Todd Haselton.



På Twitter har han lagt en video op, hvor den ene halvdel af skærmen er gået i udu.



Ifølge The Guardian har den foldbare udgave i modsætning til de traditionelle smartphones et lag af plastik frem for glas.



Det er den første smartphone, hvor det er muligt et folde skærmen, der dermed kan fungere som både telefon og tablet på samme tid.



Den nye smartphone kan ifølge Samsung holde til at blive foldet mindst 200.000 gange, hvilket svarer til over 100 gange om dagen i fem år.



Anmelderen fra Bloomberg, Mark Gurman, fortæller på Twitter, at hans skærm var helt ødelagt efter to dage - men han skriver dog, at han ved et uheld var kommet til at fjerne plastikken på skærmen.



Samsung skriver i en udtalelse, at det ikke er meningen, at plastikken skal tages af.



Derudover bekræfter det sydkoreanske selskab, at det er bekendt med problemer med enkelte eksemplarer af den nye telefon.



- Vi vil grundigt undersøge de pågældende eksemplarer for at komme til bunds i sagen, skriver Samsung ifølge The Guardian.



Salget af Samsung Galaxy Fold åbner 3. maj i Danmark. Den bliver blandt andet solgt i udvalgte YouSee-butikker til 15.900 kroner.



Samsung har tidligere haft problemer med nye telefoner.



For tre år siden havde selskabet problemer med smartphonen Samsung Galaxy Note 7, der i flere tilfælde selvantændte, og til sidst blev den trukket tilbage fra markedet.



/ritzau/