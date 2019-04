(Opdateres)



Den store amerikanske aluminiumsproducent Alcoa skuffer onsdag aften med sit regnskab for første kvartal, hvor koncernen landede et større underskud end ventet.



Alcoa kom gennem perioden med et justeret underskud per aktie på 23 cent, mens omsætningen landede på 2,72 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en et minus per aktie på 9 cent og en omsætning på 2,81 mia. dollar.



/ritzau/FINANS